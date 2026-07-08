Candela e Aurelio verso la permanenza in B. E anche Adamo può partire dopo solo sei mesi

Se il mercato in entrata rappresenta una delle priorità per l’immediatezza di Guido Angelozzi, il direttore sportivo dello Spezia è al lavoro già da settimane anche sul fronte delle uscite. L’obiettivo è alleggerire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori destinati a lasciare il club, valorizzando al massimo gli elementi che conservano un buon mercato nonostante la retrocessione in Serie C. Il nome più richiesto resta quello di Giuseppe Aurelio, autore di undici reti nelle ultime due stagioni in maglia bianca pur senza essere un titolare fisso, soprattutto nel primo anno. Arrivato dal Palermo nell’estate del 2024, l’esterno continua ad avere estimatori in Serie B: Modena, Padova e Catanzaro hanno manifestato interesse, mentre anche il Sassuolo ha effettuato un primo sondaggio esplorativo. Al momento, però, in viale Fieschi non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale. Dopo Diego Mascardi, sempre più vicino al Torino, Aurelio è il principale candidato a lasciare lo Spezia e la sua cessione potrebbe garantire un incasso significativo nonostante la discesa di categoria.

Potrebbe invece concludersi dopo appena sei mesi l’avventura spezzina di Manolo Adamo. Arrivato dal Cesena nel mercato invernale, il centrocampista non è mai riuscito a imporsi né a esprimere il rendimento mostrato in Romagna. La volontà del giocatore è quella di rimanere in Serie B, categoria conquistata proprio con il Cesena e nella quale ritiene di poter proseguire il proprio percorso. A pesare è il contratto triennale sottoscritto lo scorso gennaio, ma il suo entourage sta lavorando su un paio di piste concrete in cadetteria con l’obiettivo di definire una soluzione entro la fine del mese.

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