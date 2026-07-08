Corniglia conferma Mäegassü: la serata si farà venerdì 24 luglio

C’è un paese delle Cinque Terre che si dissocia dalla posizione di rigetto che nelle ultime settimane ha investito inaspettatamente il festival Mäegassü è Corniglia, con e grazie alla sua giovane Pro Loco. Da parte loro nessun dubbio. La serata si farà, si farà sempre in località Fosso e sarà venerdì 24 luglio dalle 19 alle 24.

L’annuncio è stato dato sui social dalla stessa direzione del festival, da Giulia Marzullo. Ha seguito la valanga di reazioni, commenti e video-messaggi ricevuti dalla community che in un solo anno si è formata attorno a Mäegassü. Fil rouge degli appelli: l’urgenza di ridare voce a chi abita il territorio. La necessità di tornare a vivere le Cinque Terre, davvero.

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