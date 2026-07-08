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Corniglia conferma Mäegassü: la serata si farà venerdì 24 luglio

Corniglia conferma Mäegassü: la serata si farà venerdì 24 luglio

Maegassu (foto Jacopo Grassi)

C’è un paese delle Cinque Terre che si dissocia dalla posizione di rigetto che nelle ultime settimane ha investito inaspettatamente il festival Mäegassü è Corniglia, con e grazie alla sua giovane Pro Loco. Da parte loro nessun dubbio. La serata si farà, si farà sempre in località Fosso e sarà venerdì 24 luglio dalle 19 alle 24.

L’annuncio è stato dato sui social dalla stessa direzione del festival, da Giulia Marzullo. Ha seguito la valanga di reazioni, commenti e video-messaggi ricevuti dalla community che in un solo anno si è formata attorno a Mäegassü. Fil rouge degli appelli: l’urgenza di ridare voce a chi abita il territorio. La necessità di tornare a vivere le Cinque Terre, davvero.

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