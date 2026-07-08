Detenuti al lavoro a Staglieno: il Comune studia il piano con le carceri di Marassi e Pontedecimo

Genova. Riprendere le buone pratiche del passato e aggiornarle per offrire una reale seconda possibilità a chi ha sbagliato. Il Comune di Genova riparte dai servizi cimiteriali, e in particolare dal Cimitero Monumentale di Staglieno, per dare un nuovo impulso all’inserimento socio-lavorativo dei detenuti. Il progetto è stato confermato oggi durante la Commissione consiliare dedicata alla Consulta Carcere-Città, l’organismo nato nel 2025 per “abbattere il muro tra istituti di pena e tessuto urbano”.

Il piano prevede l’impiego di persone in detenzione attraverso il ricorso all’”articolo 21″, vale a dire la norma che permette il lavoro all’esterno per i detenuti. Secondo quanto emerso durante la discussione, le prime interlocuzioni con il carcere di Pontedecimo hanno già dato esito positivo, ma resta il problema della logistica: la distanza geografica tra la struttura della Valpolcevera e il cimitero della Valbisagno rappresenta un ostacolo organizzativo di non facile gestione, per la quale si sta procedendo per cercarne una soluzione. Per questo motivo l’assessore al Lavoro, Emilio Robotti, ha annunciato l’intenzione di estendere la proposta anche al carcere di Marassi, decisamente più a portata.

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