Dopo due anni di lavori inaugurato il secondo lotto della piscina Zanelli: “Traguardo importante per Savona”

Savona. E’ stata inaugurato oggi il secondo lotto del complesso natatorio “Carlo Zanelli”, la nuova piscina scoperta. I lavori erano terminati a marzo. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3,5 milioni, finanziato con 2,5 milioni, provenienti da fondi PNRR, a cui si aggiunge 1 milione di cofinanziamento del Comune di Savona.

Il nuovo lotto comprende una vasca da 25 metri con profondità di 3 metri, realizzata per consentire gli allenamenti e le competizioni di nuoto artistico e una seconda vasca da 12 metri destinata alle attività complementari e all’avviamento alla pratica sportiva.

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