Due noir di Marco Bèchere il 10 luglio alla Giunti di Galleria Mazzini

Genova. Il 10 luglio la Giunti al Punto in Galleria Mazzini ospita alle 16.30 due libri noir dell’autore Marco Bèchere, editi dalla casa editrice Robin di Torino: si tratta di Sisifo Americano e Fratelli e Sorelle. dell’autore Marco Bèchere. Durante la presentazione l’autore dialogherà con il giornalista Franco Avanzini per esplorare le due opere, i messaggi che vogliono dare e il percorso svolto dall’autore per arrivare alla loro pubblicazione. Sarà possibile porre domande all’autore e, al termine dell’evento, partecipare al firmacopie.

I libri

Sisifo Americano

Boston, Massachusetts, USA, 2021. In una sala per gli interrogatori, due agenti dell’FBI intervistano un insospettabile pensionato che, forse, ha mentito sulla propria identità nel corso dei trent’anni precedenti.

Rey City, Texas, USA, 1999, un detective di provincia, Alex Murray, indaga per rintracciare l’uomo che lo rapì da bambino. Scioccato nello scoprire che esiste un video anche sul proprio sequestro, insieme a quelli di altri ragazzini, il detective si ritroverà suo malgrado imbrigliato in una caccia all’uomo, costretto da un’agente speciale dell’FBI dal passato oscuro.

I due apparenti casi isolati, a distanza di trent’anni, si rivelano in realtà collegati, e si dipanano tra lobby di pedofili, traffici umani, illustri avvocati collusi o corrotti e agenti FBI conniventi al marcio che cova in Nord America.

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