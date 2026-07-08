Finti incidenti per truffare le assicurazioni, la gip: niente arresto per la famiglia di carrozzieri, ma “indizi gravi”

Genova. La gip Silvia Carpanini ha detto no alla richiesta della procura di Genova di arrestare una famiglia di carrozzieri della Valpolcevera, accusati di frode assicurativa e simulazione di reato. Il pm Marcello Maresca aveva chiesto gli arresti domiciliari per il padre e i tre figli (difesi da Cristiano Mancuso, Pietro Bogliolo e Andrea Testasecca,oltre al sequestro della carrozzeria.

Nell’interrogatorio preventivo il padre e i due figli maschi di sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma nelle memorie, oltre a difendersi dicendo che gli incidenti si sono davvero verificati, i tre hanno documentato di non avere più alcun ruolo nella carrozzeria, mentre la figlia ha dichiarato di svolgere tutt’altra attività lavorativa.

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