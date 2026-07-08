Franciosi: “Incurante del disastro, Peracchini gongola per i sondaggi”

“La situazione spezzina potrebbe essere raccontata per flash. La nostra Asl che si accinge a votare un bilancio che certifica una volta di più la crisi della sanità locale. Pazienti che si fanno curare sempre più spesso fuori provincia e anche fuori regione, con parallela incapacità di attrarre utenti da fuori. E come potrebbe essere diversamente visto che noi stessi, appena è possibile, cerchiamo altrove? Il mondo della ristorazione che lancia una drammatica allerta per la perdita economica del settore, lamentando omogeneizzazione, smarrimento dell’identità dell’offerta, un turismo non regolato, il piano del commercio fermo al 2015, pensato da altri per una città che non è quella di oggi”. Si apre così una nota diffusa da Antonella Franciosi, presidente provinciale di Italia Viva La Spezia. “La vita serale che vede il susseguirsi non più sporadico di episodi di violenza che riguardano le generazioni più giovani cui l’amministrazione risponde negando l’evidenza, minimizzando il fenomeno e assumendo steward – prosegue la ‘fotografia’ di Franciosi -. Il trasporto pubblico locale fatto di corse saltate, un subappalto che non funziona, autisti demoralizzati, una organizzazione del servizio inadeguata a fronteggiare le dinamiche palesatesi negli ultimi dieci anni, disinvestimenti regionali accettati passivamente. L’allarme inascoltato degli imprenditori sul rischio di isolamento del territorio per la carenza infrastrutturale. A fronte di tutto questo non piccolo disastro, anzi incurante di tutto questo, un sindaco che, dopo aver messo in pratica l’antico adagio chi non fa non falla, gongola per i sondaggi che lo dipingono graditissimo ai cittadini. Insomma mentre Roma brucia chi avrebbe dovuto impedire l’incendio suona la lira cantando da dieci anni la stessa canzone: è colpa di quelli di prima“.

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