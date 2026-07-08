Il Viminale potenzia l’organico della polizia di Stato: 34 nuovi agenti in arrivo a Genova

Genova. 34 agenti di polizia di Stato in più in arrivo a Genova, nell’ambito di un ampliamento dell’organico deciso dal Viminale e dell’ordine di 70 unità per il tutta la Liguria. Il tema della sicurezza sta tenendo banco ormai da settimane a Genova: dalle aggressioni in stile ronda ai minori stranieri non accompagnati, alle diverse rapine in centro storico legate all’abuso di crack e altre droghe, fino al caso della fiaccolata a Sestri Ponente, sfociata in tensioni tra gruppi di manifestanti.

Il tema della sicurezza è diventato motivo di forte critica dell’amministrazione Salis da parte del centrodestra. Con la sindaca che “inoltra” gli attacchi al governo e alla Regione: “Ci hanno lasciato soli, le forze del Comune non bastano a gestire l’ordine pubblico e il problema della tossicodipendenza”. Sempre Salis ha chiesto al ministro Matteo Piantedosi di venire a Genova a firmare un “patto per la sicurezza” tra governo e città. Una visita che dovrebbe avvenire prima dell’ultima settimana di luglio, anche se una data non è stata ancora fissata.

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