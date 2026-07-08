Inps assume 1.695 funzionari: ecco come partecipare al concorso

L’Inps ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 funzionari da inserire nella famiglia professionale “progettazione, erogazione e controllo dei servizi”. I posti messi a bando sono stati aumentati rispetto ai 1.024 previsti inizialmente. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale inPA. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure eIDAS. C’è tempo 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale inPA e sul sito dell’INPS per inviare la candidatura. Allo scadere del termine la procedura telematica sarà chiusa e non sarà più possibile presentare la domanda. Tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e le informazioni sulle prove d’esame sono disponibili nel bando ufficiale.

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