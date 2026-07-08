Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione consiliare Ambiente, Turismo e Programmazione Territoriale, Matteo Basso, interviene sul dibattito nato dopo le sanzioni elevate ad alcuni cittadini di nazionalità bengalese.

“Mi sorprende che la sinistra spezzina si scandalizzi perché la Polizia locale ha semplicemente fatto rispettare il regolamento comunale”, dichiara Basso.

“Trovo ancor più grave che si punti l’accento sulla nazionalità dei sanzionati, invece di riconoscere il lavoro di chi ogni giorno fa rispettare le regole nell’interesse dell’intera comunità”.

Il consigliere ricorda che “anche a cittadini e operai italiani vengono quotidianamente elevate sanzioni, senza che la sinistra abbia mai chiesto di annullarle. Un atteggiamento che fa emergere una distinzione inaccettabile: cittadini di serie A e di serie B a seconda della convenienza politica”.

“Gli operai meritano rispetto, senza distinzioni di nazionalità. Proprio per questo le regole devono valere allo stesso modo per tutti. La sinistra, invece, sembra dimenticare i lavoratori spezzini quando vengono sanzionati, mobilitandosi solo quando può trarne un tornaconto elettorale. Questo non è difendere i lavoratori: è fare politica sulla loro pelle”, conclude Basso.

The post Lavoratori multati ai Giardini, Basso: “Le regole valgono per tutti, non solo per gli operai italiani” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com