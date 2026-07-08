Lavoratori multati ai giardini, Pucciarelli: “Far rispettare regolamento comunale non è razzismo ma un dovere verso tutti”

“In merito alle polemiche emerse dopo le sanzioni elevate dalla Polizia Locale nei confronti di dodici lavoratori sorpresi a bivaccare e giocare a carte sul prato dei giardini pubblici della Spezia, respingo con decisione i tentativi di trasformare questa vicenda in un caso di razzismo”. Lo afferma la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, che aggiunge: “In questa vicenda non c’entra la nazionalità delle persone coinvolte: c’entra esclusivamente il rispetto del regolamento comunale, che vale per tutti. Se al posto dei lavoratori stranieri ci fossero stati cittadini italiani nelle stesse condizioni, sarebbe stata applicata la medesima sanzione. I giardini pubblici sono un patrimonio della collettività e devono essere tutelati attraverso regole precise. Evidentemente per la sinistra il rispetto delle leggi e dei regolamenti passa in secondo piano, mentre per noi rappresenta un principio fondamentale di una società civile. Evocare il razzismo in una vicenda come questa, dove è stato semplicemente applicato il regolamento comunale, appare francamente fuori luogo e contribuisce soltanto ad alimentare uno scontro anziché affrontare il merito della questione. Delegittimare chi è chiamato a far rispettare le regole significa indebolire il principio di legalità, che invece è una garanzia per tutti i cittadini”.

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