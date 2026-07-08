Lorenzo Insigne alla Sampdoria, c’è l’annuncio

Genova. Ieri notte l’arrivo a Genova, questa mattina le visite mediche. I crismi dell’ufficialità, ciò che mancava all’appello, sono arrivati pochi istanti fa: Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Sampdoria. Come già preannunciato, per lui un contratto annuale con opzione di estensione fino al 2028 in base al numero di presenze raggiunte (soglia del 50%).
Simpatico il breve video pubblicato dalla società con una serie di conclusioni a giro, specialità di Insigne, con il nuovo giocatore blucerchiato che chiude con la frase: “Ti faccio vedere io come si fa o tir a gir”.