Maturità 2026, al Redemptoris Mater di Albenga tre studenti diplomati col massimo dei voti (e due lodi)

Albenga. Dal 18 giugno al 4 luglio, 22 alunni del Liceo delle Scienze Umane Redemptoris Mater di Albenga si sono cimentati con la “nuova maturità” tra libri di testo, ore di studio e caldo torrido.

Rispetto allo scorso anno nuova modalità di esame: non più tutte le discipline dell’ultimo anno scolastico ma quattro di esse sono state oggetto di verifica (Italiano, Scienze Umane, Inglese e Storia dell’Arte), non più sette commissari bensì cinque, due esterni e due interni guidati da un commissario esterno.

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