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Maturità 2026, al Redemptoris Mater di Albenga tre studenti diplomati col massimo dei voti (e due lodi)

Maturità 2026, al Redemptoris Mater di Albenga tre studenti diplomati col massimo dei voti (e due lodi)

Redemptoris Mater Albenga

Albenga. Dal 18 giugno al 4 luglio, 22 alunni del Liceo delle Scienze Umane Redemptoris Mater di Albenga si sono cimentati con la “nuova maturità” tra libri di testo, ore di studio e caldo torrido.

Rispetto allo scorso anno nuova modalità di esame: non più tutte le discipline dell’ultimo anno scolastico ma quattro di esse sono state oggetto di verifica (Italiano, Scienze Umane, Inglese e Storia dell’Arte), non più sette commissari bensì cinque, due esterni e due interni guidati da un commissario esterno.

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