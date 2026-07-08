Millesimo, il quarto rinforzo è Alessandro Sciascia

Il Millesimo continua a muoversi sul mercato e mette a segno il quarto acquisto in vista della stagione 2026/27. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del portiere Alessandro Sciascia, classe 2008, giovane profilo sul quale la società ha deciso di puntare per rinforzare il reparto degli estremi difensori.

Sciascia è cresciuto calcisticamente tra due settori giovanili di prestigio, iniziando il proprio percorso al Vado prima di approdare alla Sampdoria, dove ha vestito la maglia blucerchiata per otto stagioni. Successivamente ha maturato esperienza con la formazione Juniores d’Eccellenza del Celle Varazze, mentre nell’ultima annata ha difeso i pali della Carcarese.

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