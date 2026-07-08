Musica, teatro e territorio nei prossimi appuntamenti di Santo Stefano

Entra nel vivo il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Santo Stefano di Magra, un ricco programma di iniziative pensato per animare il territorio nei mesi estivi e offrire occasioni di incontro, cultura e intrattenimento rivolte a cittadini e visitatori. Dopo il positivo avvio della rassegna, il mese di luglio propone una serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, fino alla sperimentazione artistica, coinvolgendo alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comunale.

Domenica 12 luglio, alle ore 21, all’Opificio Calibratura Area Vaccari di Ponzano Magra, andrà in scena “Treatise/Nuove traiettorie sonore”, concerto-performance per ensemble elettroacustico, live electronics e nuove creazioni, a cura della Classe di Musica Elettronica del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, sotto la responsabilità del docente Alberto Gatti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com