Panchina viola sull’epilessia inaugurata a Boccadasse

Genova. È stata inaugurata questa mattina, nell’area antistante la chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse, una panchina viola dedicata alla sensibilizzazione sull’epilessia. È la seconda installata in città dopo quella in belvedere Gennarino Sansone, a Carignano.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Genova, rappresentato dall’assessora al Welfare Cristina Lodi, e dal Municipio VIII Medio Levante, in collaborazione con la Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice). Alla cerimonia è intervenuto anche il professor Lino Nobili, direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto Gaslini di Genova.

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