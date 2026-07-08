Premio nazionale di poesia “Cesare Orsini”: ancora aperte le iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni alla 42ª edizione del Premio nazionale di poesia “Cesare Orsini”, promosso dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la biblioteca “Cesare Arzelà”, storico appuntamento che da oltre quarant’anni valorizza la poesia contemporanea e promuove la cultura letteraria. Il concorso si rivolge a poeti italiani e stranieri e rappresenta un’importante occasione di confronto per autori affermati e nuovi talenti, contribuendo a mantenere viva la tradizione poetica e a favorire il dialogo tra generazioni attraverso la scrittura. I partecipanti potranno concorrere presentando fino a tre liriche inedite in lingua italiana, ciascuna della lunghezza massima di 50 versi. Accanto alla sezione dedicata agli adulti è confermata anche quella riservata ai ragazzi, rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, con l’obiettivo di stimolare la creatività e avvicinare i più giovani al linguaggio poetico. La partecipazione è gratuita e le opere dovranno essere inviate entro il 22 agosto al Comune di Santo Stefano di Magra, seguendo le modalità riportate nel regolamento disponibile sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente. La cerimonia di premiazione è in programma sabato 20 settembre alle 18, nella suggestiva cornice di Piazza della Chiesa a Ponzano Superiore, alla presenza delle autorità civili e culturali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca “Cesare Arzelà” ai numeri 0187 697141 e 0187 697175, oppure consultare il sito internet e i canali ufficiali del Comune di Santo Stefano.

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