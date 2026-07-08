Pulizia di rii e torrenti, al via il piano di Aster: in corso la riprofilatura del Bisagno a Genova Est

Genova. Al via gli interventi di pulizia e riprofilatura su rii e torrenti genovesi. Con il mese di luglio Aster, su richiesta dell’amministrazione, ha iniziato le operazioni propedeutiche in vista dell’autunno. Una partenza piuttosto precoce rispetto agli anni scorsi, anche perché sono sempre più frequenti i nubifragi che mettono a dura prova il reticolo idrografico della città anche nei mesi estivi, favoriti dalle ondate di calore.

“Gli interventi di taglio della vegetazione sui torrenti e rivi inizieranno a partire dal mese di agosto“, segnala l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Massimo Ferrante. Ma nel frattempo le squadre di Aster si sono portate avanti.

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