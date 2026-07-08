Rapallo: giovedì 9 sospensione erogazione acqua a Santa Maria del Campo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la società Iren Acqua Tigullio ha programmato un importante intervento di manutenzione e potenziamento della rete idrica cittadina. Per consentire la sostituzione di un tratto di tubazione, giovedì 9 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle ore 00:00, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua potabile.

Le zone e le vie interessate dal provvedimento sono le seguenti:

– Via Santa Maria del Campo e vie limitrofe

– Via del Ferrain

– Via San Tomaso

– Via Cassottana

– Via del Casarino

– Via del Villone

Si segnala inoltre che cali di pressione potrebbero verificarsi nelle aree immediatamente adiacenti a quelle indicate.

Al momento del ripristino del servizio potrebbero manifestarsi locali e passeggeri fenomeni di intorbidimento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo. In caso di condizioni meteo avverse o per cause di forza maggiore, l’intervento verrà posticipato al giorno successivo con le medesime modalità orarie.