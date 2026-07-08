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Rapallo: giovedì 9 sospensione erogazione acqua a Santa Maria del Campo

Rapallo: giovedì 9 sospensione erogazione acqua a Santa Maria del Campo

Operai al lavoro su una condotta dell'acqua.

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la società Iren Acqua Tigullio ha programmato un importante intervento di manutenzione e potenziamento della rete idrica cittadina. Per consentire la sostituzione di un tratto di tubazione, giovedì 9 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle ore 00:00, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua potabile.
Le zone e le vie interessate dal provvedimento sono le seguenti:
– Via Santa Maria del Campo e vie limitrofe
– Via del Ferrain
– Via San Tomaso
– Via Cassottana
– Via del Casarino
– Via del Villone
Si segnala inoltre che cali di pressione potrebbero verificarsi nelle aree immediatamente adiacenti a quelle indicate.
Al momento del ripristino del servizio potrebbero manifestarsi locali e passeggeri fenomeni di intorbidimento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo. In caso di condizioni meteo avverse o per cause di forza maggiore, l’intervento verrà posticipato al giorno successivo con le medesime modalità orarie.

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