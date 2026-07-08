Rapallo: Villa Tigullio, si inizia con l’Orchestra del Carlo Felice diretta dal Maestro Acquaviva

Nel giardino di Villa Devoto, a Rapallo, è stato presentato il cartellone di appuntamenti estivi a Villa Tigullio. Ben 28 appuntamenti che avranno inizio sabato 11 luglio e termineranno martedì 6 settembre. A presentare il cartellone, organizzato dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con il contributo del Comune, il direttore artistico Giuseppe Acquaviva.

Ad inizio presentazione il saluto del sindaco Elisabetta Ricci che ha richiamato la collaborazione proficua con Acquaviva iniziata con il Teatro delle Clarisse ed evidenziato la varietà di genere dell’offerta.

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