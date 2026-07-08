Recensioni online, Confesercenti Genova: “Bene lo scontrino come prova, ora portali si adeguino”

“Le linee guida dell’Antitrust sulle recensioni online sono un passo avanti importante: lo scontrino come prova dell’effettivo acquisto era per noi un punto irrinunciabile: lo abbiamo chiesto in ogni sede di confronto, perché è la garanzia più semplice che chi recensisce un ristorante o un bar ci sia stato davvero”. Così Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet Confesercenti, commenta le linee guida redatte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della legge annuale sulle pmi.

“Le recensioni false – prosegue Banchieri – danneggiano due volte: ingannano i consumatori e penalizzano gli esercizi che lavorano con serietà, alterando la concorrenza. Ora la partita si sposta sull’applicazione: le piattaforme devono adeguarsi in tempi rapidi e in modo verificabile. Continueremo a vigilare perché le indicazioni dell’Autorità diventino prassi effettiva e i pubblici esercizi abbiano strumenti concreti per contestare le recensioni false”.

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