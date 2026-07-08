Salis a New York, si conclude la missione del Comune: “Sarà un volano rilevante per la città”

Genova. Si conclude oggi la missione internazionale del Comune di Genova a New York, guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora a Turismo e Commercio, Tiziana Beghin, in occasione dell’approdo sul fiume Hudson di Nave Amerigo Vespucci per la Campagna Nord America del suo tour mondiale. Missione che non ha mancato di suscitare polemiche a Palazzo Tursi.

Ieri la delegazione genovese è stata ricevuta nella sede del Comune di New York dall’assessora alle Relazioni internazionali, Ana Maria Archila, e da alcune rappresentanti dello staff del sindaco Zohran Mamdani.

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