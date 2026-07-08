‘Santa’: Arci Orchidea consulente per contratti per corrente elettrica e gaslub

Oggi presentiamo Arcicom, un progetto nato da Arci Liguria per fare la differenza anche nel mercato dell’energia (luce e gas), mettendo al centro i valori della cooperazione e della solidarietà.
Di cosa si tratta? Spesso non ci pensiamo, ma tra chi produce l’energia e chi la consuma ci sono agenzie commerciali che trattengono ampi margini di guadagno. Arcicom azzera questi intermediari e restituisce quel valore alla nostra rete: ai soci e ai circoli.
Cosa significa per te? Onestà prima di tutto: portando la tua bolletta riceverai un’analisi gratuita. Se la tua tariffa attuale è già più conveniente, ti verrà detto chiaramente e ti consiglieremo di non cambiare. Nessuna firma forzata, massima trasparenza.
Nessun rischio: se decidi di cambiare, il passaggio è semplice, gratuito e senza alcuna interruzione del servizio.
Aiuto concreto al Circolo: per ogni contratto (luce o gas) attivato, Arcicom donerà 20 € all’anno, ogni anno, direttamente al nostro circolo per sostenere le nostre attività sociali. Una casa con luce e gas garantisce al circolo 40 € all’anno fissi!
Come richiedere il preventivo gratuito
Aderire e far valutare la tua bolletta è semplicissimo. Puoi scegliere tra queste opzioni:
1) Online: compila direttamente questo modulo online: https://forms.gle/WDGFCaRNzb3cRX6b6
2) Via Email: invia una foto o il PDF della tua ultima bolletta a bellu@arcicom.biz.
Importante: ricordati sempre di specificare che il tuo Circolo di riferimento è Arci Orchidea sia nel modulo che nell’email, così che il contributo annuale venga assegnato correttamente alla nostra struttura!
Per qualsiasi domanda o dubbio, puoi anche contattare direttamente il referente del progetto al numero +39 379 3660815.
Facciamo girare l’energia buona che fa bene a te e sostiene l’Arci!