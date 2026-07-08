Santo Stefano d’Aveto: un fine settimana ricco di iniziative

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto – Ufficio turismo

Sport, natura, sapori e spettacolo: un weekend ricco di eventi dal 10 al 12 luglio

Un fine settimana all’insegna delle emozioni, dello sport e del divertimento attende residenti e turisti con un programma capace di coinvolgere appassionati di ogni età.

Ad aprire il weekend, venerdì 10 luglio, sarà il grande Trial Show, in programma dalle ore 20.00 nella suggestiva piazza davanti al Castello. Protagonisti della serata saranno due autentiche leggende della disciplina, Toni Bou e Matteo Grattarola, che offriranno al pubblico uno spettacolo unico fatto di tecnica, equilibrio e acrobazie spettacolari, valorizzato dalla straordinaria cornice del centro storico.

Sabato 11 luglio il testimone passerà agli appassionati delle due ruote con l’Allenamento Sociale

organizzato dal Trial Team Aveto ASD presso il campetto da trial di Caselle, un’occasione di incontro e condivisione dedicata agli sportivi e agli amanti del trial.

La giornata di domenica 12 luglio sarà ricchissima di appuntamenti. In programma l’escursione guidata da Giuseppe Maggiolo nella Foresta del Penna fino alla suggestiva Casa del Dio Pen, un itinerario immerso nella natura e nella storia del comprensorio.

Nel Parco degli Alpini, dalle 9.00 alle 12.30, si svolgerà Arte e Gusto, il mercatino dei prodotti tipici locali, un’occasione per conoscere e acquistare le eccellenze enogastronomiche del territorio direttamente dai produttori.

Sempre domenica, per tutta la giornata, il centro si animerà con “Infestiamoci”, il Festival degli Artisti di Strada, che porterà spettacoli itineranti, laboratori creativi, animazione e numerose attività dedicate a bambini, famiglie e pubblico di tutte le età.

Per l’intero weekend sarà inoltre possibile usufruire della seggiovia per raggiungere il Prato della Cipolla e, nella giornata di domenica, anche la cima del Monte Bue, dove sarà possibile pranzare godendo di uno straordinario panorama. Rimarranno inoltre disponibili escursioni a piedi, tour in mountain bike accompagnati dalle guide e trekking a cavallo, per vivere appieno il patrimonio naturalistico del territorio.

Un programma ricco e variegato che unisce sport, outdoor, tradizioni, sapori e spettacolo, offrendo un’occasione speciale per trascorrere un fine settimana immersi nella bellezza dell’Appennino e delle sue eccellenze.

Tutti gli eventi, gli orari degli impianti, le escursioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul portale turistico www.visitsantostefanodaveto.it e sui canali social Visit Santo Stefano d’Aveto.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Turistico – Santo Stefano d’Aveto

Tel: 018588007 int.1

» leggi tutto su www.levantenews.it