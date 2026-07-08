Sms truffa sui rimborsi per i treni in ritardo: nuovo allarme della Polizia Postale

Nuovo appello della Polizia postale e delle telecomunicazioni contro le truffe e la sottrazione dei dati. La nuova campagna di smishing arriva tramite un sms, apparentemente inviato da Trenitalia, che invitano i passeggeri a richiedere le indennità di viaggio per un presunto ritardo. Sul sito ufficiale della Postale si legge: “La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l’inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una “quota di verifica” per procedere con la richiesta di indennizzo”.

La Polizia postale raccomanda: “Verifica se hai diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail”.

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