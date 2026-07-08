Sportiva Sturla, tutto pronto per il 22° Torneo Panarello Trofeo del Mare

Genova. Sabato e domenica prossimi la Sportiva Sturla organizzerà la 22ª edizione del Torneo del Mare – Trofeo Panarello, uno degli appuntamenti estivi più attesi della pallanuoto giovanile ligure, che vedrà protagonisti oltre un centinaio di giovani atleti, insieme alle squadre Master e ai protagonisti del Derby della Lanterna.

Il torneo coinvolgerà le categorie Under 9, Under 11, Under 13 e Master, con incontri in programma tra il mare di Sturla e la piscina della Sportiva. Le finali si disputeranno domenica pomeriggio, seguite alle 18.15 dal Derby della Lanterna e, alle 19.00, dalla cerimonia di premiazione. La manifestazione si concluderà con la tradizionale cena conviviale e la torta Panarello.

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