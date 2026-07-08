Un nuovo defibrillatore in via Vailunga: l’azienda Mainoldi mette un dae a disposizione di cittadinanza e soccorritori

Un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) è da oggi disponibile per le emergenze cardiache nella zona tra via Vailunga, via Fontevivo e le Terrazze. L’apparecchio salvavita è stato acquistato dall’azienda di autotrasporti Mainoldi, che ha deciso di metterlo a disposizione della collettività e degli enti di soccorso in caso di necessità.

L’installation del dispositivo fa parte di un progetto di cardioprotezione aziendale sviluppato da Safety Service Srl di Rosignano Solvay, società specializzata nella fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti a uso sanitario.

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