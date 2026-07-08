Vetromeccaniche Italiane, a rischio il futuro di 22 famiglie: domani il presidio dei lavoratori davanti all’azienda

Genova. Genova rischia di perdere un’altra azienda e altri posti di lavoro. È la Vetromeccaniche Italiane, divisione vetro con sede a Molassana, storica realtà produttiva legata alla lavorazione del vetro, oggi coinvolta in una procedura fallimentare che tiene appeso al filo il futuro di 22 lavoratori e delle loro famiglie. I dipendenti hanno appreso solo la settimana scorsa, e non per vie dirette ma tramite un fornitore, che l’attività sarebbe destinata alla chiusura. Da quel momento è emersa l’esistenza di un’istanza in tribunale e i lavoratori restano ora in attesa della nomina del curatore fallimentare.

“La Filctem Cgil Genova, attivata fin dai primi segnali di difficoltà, ha intrapreso la procedura per richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali a tutela dei dipendenti. Una procedura che, va sottolineato con chiarezza, non si è potuta concludere non per responsabilità del sindacato, ma perché l’azienda non ha inteso portarla avanti”, scrive il sindacato in una nota stampa, lanciando il presidio di protesta davanti all’azienda – in via Adamoli 301 a Molassana – che avrà luogo giovedì 9.

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