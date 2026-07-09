Avanti il progetto ‘Green ports’: 1,3 milioni di euro di colonnine pronte a partire

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale compie un nuovo passo nel percorso di elettrificazione delle proprie infrastrutture. Con una determina firmata dal dirigente della Direzione Tecnica Mirko Leonardi è stato affidato a e-distribuzione S.p.A. il servizio di fornitura di energia elettrica in bassa tensione necessario ad alimentare le future colonnine di ricarica per autoveicoli e mezzi operativi previste nei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

L’intervento rientra nel progetto “Green Ports”, finanziato attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che punta a rendere gli scali sempre più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale. L’affidamento diretto è stato disposto e le somme serviranno a realizzare le nuove connessioni alla rete di distribuzione elettrica attraverso l’installazione dei contatori in bassa tensione indispensabili al funzionamento delle infrastrutture di ricarica. Gli allacci riguarderanno nella fattispecie tre punti strategici del porto spezzino: Molo Garibaldi, dove è prevista una potenza di 80 kW, l’area degli Stagnoni con una potenza di 99 kW e la sede dell’Autorità Portuale, che sarà dotata di una connessione da 150 kW.

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