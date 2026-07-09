Begato, svelate le nuove palazzine al posto dell’ex Diga: “A ottobre entrano i primi abitanti”

Genova. Arriveranno a ottobre i primi abitanti delle nuove palazzine costruite dove un tempo c’erano le cosiddette Dighe di Begato. In tutto 60 alloggi ad altissima efficienza energetica, di cui 20 già assegnati da Arte Genova con un bando di edilizia residenziale sociale, ormai pronti al netto delle ultime finiture, che verranno completate nei prossimi mesi. Il nuovo quartiere Diamante è stato svelato oggi durante un sopralluogo col ministro per il Pnrr Tommaso Foti, il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alle Politiche abitative Marco Scajola.
Poco più di cinque anni di lavoro e un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro, di cui 15 milioni dal Pnrr nell’ambito del Pinqua, per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale.