Cadimare, Fezzano, Le Grazie, Porto Venere e Terrizzo: riparte il servizio marittimo della costa di Ponente

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, soprattutto dai residenti: il collegamento via mare tra i borghi della costa di Ponente torna a solcare le acque del Golfo proprio nel cuore della stagione turistica. Da sabato prossimo, 11 luglio, fino a domenica 30 agosto riparte infatti il servizio di trasporto marittimo che collega gli scali del versante occidentale del golfo spezzino la famigerata costa dei pirati, offrendo un’alternativa panoramica e pratica per raggiungere spiagge, borghi e località di mare.

L’istituzione del servizio, affidato al Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, è stata fortemente voluta dai Comuni della Spezia e di Porto Venere insieme all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, con un sforzo collettivo ed un finanziamento ripartito in maniera proporzionale tra le due amministrazioni comunali.

Un servizio che arriva mentre la provincia è alle prese con giornate di caldo intenso, sotto un sole cocente che promette di mantenere l’ondata di calore anche nelle prossime settimane, spingendo molti spezzini e turisti verso il mare e le mete più fresche della costa. Tra queste, naturalmente, la Palmaria, una delle destinazioni più frequentate per trascorrere una giornata all’aperto, tra sentieri, calette e bagni nelle acque del Golfo.

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