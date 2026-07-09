“Creati – cuciture rap sul moderno Prometeo”, detenuti di Villa Andreino sul palco degli Impavidi

Giunge alla sua ottava annualità “Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, progetto nazionale promosso da Acri e sostenuto da dodici Fondazioni di origine bancaria, tra cui Fondazione Carispezia, che quest’anno presenta a Fisiko! Festival internazionale di danza, performance e teatro lo spettacolo Creati – cuciture rap sul moderno Prometeo, in scena domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 luglio al Teatro degli Impavidi di Sarzana.

Avviato nel 2018, “Per Aspera ad Astra” coinvolge oggi dodici istituti penitenziari italiani in percorsi di formazione dedicati ai diversi mestieri del teatro: dalla recitazione alla drammaturgia, fino alle competenze tecniche legate a scenografia, costumi, suono e luci. “Un’esperienza nazionale che ha coinvolto oltre 1500 detenuti in più di trecento ore di formazione, dimostrando come la cultura possa rappresentare all’interno del carcere uno strumento di crescita, consapevolezza e riscatto personale, favorendo l’acquisizione di nuove competenze orientate al reinserimento sociale – si legge in una nota -. Alla base del progetto c’è una rete di collaborazione che unisce Fondazioni di origine bancaria, compagnie teatrali, direzioni e personale degli istituti penitenziari e detenuti, dando vita a una comunità impegnata nella costruzione di nuove opportunità attraverso il linguaggio del teatro”.

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