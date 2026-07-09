Eccellenza, gli uomini e le donne della Carcarese: ecco gli oltre 20 soci del club biancorosso

La Carcarese ha presentato ieri il nuovo presidente Dino Vercelli oltre ai progetti e alle aspirazioni per il futuro (qui la conferenza). Il numero uno uscente Alessandro Ferrero sarà vicepresidente, con lui anche oltre 20 soci.

Ed è questa la seconda grande novità: il consiglio della Carcarese non sarà più composto da poche figure, bensì da una ventina di soggetti che verseranno un contributo annuale, rendendo la società economicamente più virtuosa e sostenibile. Un modello raro, se non unico, nel calcio locale italiano che vede un gruppo di imprenditori del territorio farsi avanti in prima persona per il bene della società del proprio paese, la maggior parte di essi infatti si occuperà di un settore di competenza.

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