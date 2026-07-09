Fine settimana di sport e gusto con la festa del Riomaior

A Volastra, dal 10 al 12 luglio, torna la tradizionale sagra del Cs Riomaior 1965, un weekend di sport, tradizione e convivialità. In tutte le serate saranno presenti specialità gastronomiche come i ravioli, gli sfiziosi sgabei o il saporito asado. La prima giornata inizierà con la partita di calcio a 5 tra dirigenza e Riomix; inoltre, durante la cena di venerdì, si terranno il quiz a premi e la tombolata, con relative premiazioni. Nella giornata di sabato sarà il turno del sentitissimo torneo di calcio a 5 tra le vecchie glorie che in passato hanno indossato la maglia arancioviola, mentre nell’ultima serata giovani talenti tra i 9 ai 15 anni si sfideranno in un mini torneo di calcio a 5. La sagra, immersa nella romantica atmosfera dei vigneti delle Cinque Terre, sarà accompagnata da musica dal vivo.

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