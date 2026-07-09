Framura, i Bagni Riviera promossi sulla qualità: confermata la certificazione internazionale delle spiagge sostenibili

Una spiaggia che guarda al futuro con i piedi ben piantati nella propria storia identitaria. I Bagni Riviera delle Fornaci di Framura confermano per il secondo triennio consecutivo la certificazione internazionale ISO 13009, lo standard che premia la qualità della gestione degli stabilimenti balneari, la sostenibilità ambientale e l’attenzione ai servizi offerti ai bagnanti. Lo storico stabilimento, fondato negli anni ’60 da Silvano Papa e oggi guidato dai figli Marco e Francesca, aveva saputo rialzarsi dopo la violenta mareggiata del 2018 che lo aveva praticamente raso al suolo, tornando operativo in tempi record grazie a una completa ricostruzione.

Il nuovo riconoscimento, rilasciato da RINA, certifica il rispetto dei criteri internazionali in materia di sicurezza degli utenti, accessibilità, tutela dell’ambiente, organizzazione dei servizi e informazione ai visitatori. Immerso nel tratto di costa tra Framura e Deiva Marina, lo stabilimento punta da sempre sulla valorizzazione del territorio: dall’acqua cristallina alla terrazza bar, dagli spazi relax al parcheggio incluso, fino alle iniziative dedicate agli ospiti come il bookcrossing, la disponibilità di power bank e gli appuntamenti musicali al tramonto. “Un riconoscimento che attesta la conformità del sistema di gestione dello stabilimento ai requisiti previsti dalla norma internazionale per la gestione delle spiagge e dei servizi correlati”, dichiara Umberto Vicentini di RINA. “Il rinnovo della certificazione conferma il mantenimento nel tempo di processi organizzativi orientati alla qualità del servizio, alla sicurezza degli utenti e alla corretta gestione degli aspetti ambientali, in linea con quanto richiesto dallo standard.”

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