Francesco Gabbani all’Arena del Mare: dieci anni di successi nel “Dalla Tua Parte Summer Tour”

Genova. Sarà Francesco Gabbani il protagonista della serata di venerdì 10 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico, dove farà tappa il “Dalla Tua Parte Summer Tour”, nell’ambito di Live in Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi in collaborazione con Ulisse Fest e inserita nel cartellone di Porto Antico Estate Spettacolo 2026.

Il concerto, con inizio alle 21.30, ripercorrerà i momenti più significativi della carriera del cantautore toscano, che proprio quest’anno celebra il decennale di Eternamente Ora, l’album che nel 2016 conteneva Amen, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dando il via a un percorso artistico ricco di riconoscimenti e successi.

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