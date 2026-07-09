La scuderia spezzina BB Competition al Rally della Lanterna con tre equipaggi

Saranno tre gli equipaggi portacolori di BB Competition al via del 42° Rally della Lanterna, appuntamento in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Genova e valido come quarto round della Coppa Rally di Zona 2. La scuderia spezzina si presenterà al via con Pietro Bancalari e Simona Righetti, Nicolò Minetti e Mirko Zanardi e Niccolò Iacopetti e Sebastian Baldi, chiamati a confrontarsi in una delle gare più iconiche del panorama rallistico ligure, tutti su vetture equipaggiate con pneumatici Michelin.

Pietro Bancalari e Simona Righetti saranno impegnati sulla Renault Clio Racing Start 2.0 Plus, vettura con la quale cercheranno di confermare le buone indicazioni evidenziate nelle precedenti uscite stagionali, con il supporto tecnico di BB Competition. Al loro fianco, Nicolò Minetti e Mirko Zanardi affronteranno il confronto al volante della Citroën Saxo RS 1.6 Plus, mentre Niccolò Iacopetti e Sebastian Baldi saranno chiamati ad interpretare le prove speciali liguri sulla Renault Clio Rally5 messa a disposizione dal team V-Sport, vettura che consentirà all’equipaggio di confrontarsi in una delle classi più partecipate del rally moderno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com