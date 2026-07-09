Mercato del venerdì: primo ostacolo nel ricorso al Tar, ma gli ambulanti non si fermano

La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha rigettato la domanda cautelare accedente al ricorso presentato da numerosi operatori del mercato del venerdì di viale Garibaldi alla Spezia per il dimezzamento dell’orario di lavoro. I giudici hanno ritenuto che l’accoglimento dell’istanza non arrecherebbe alcuna utilità agli operatori per la presenza di un altro provvedimento stabilito dal Comune.

La vicenda però non si fermerà qui perché i commercianti, supportati dai propri legali, proseguiranno con il ricorso, impugnando anche il terzo provvedimento adottato dal Comune.

Il ricorso era stato presentato subito dopo il primo annuncio, che di fatto anticipava la chiusura dalle 19 alle 14. In seguito ad alcuni incontri, compresa un’accesissima commissione consiliare, è stato comunicato un altro cambio di orario che posticipava alle 15 il limite di vendita e il seguente smontaggio banchi. In questa fase, con il ricorso già pendente, il Comune aveva emesso una terza determina.

Nelle scorse settimane non sono mancate le prese di posizione della politica e il senso di smarrimento di numerosi cittadini che frequentavano “il venerdì” nelle ore pomeridiane.

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