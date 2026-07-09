Niente alcol all’aperto dall’Umbertino sino al mare: “Per chi viola l’ordinanza sanzioni fino a 500 euro”

In vigore a partire da sabato una nuova ordinanza comunale che regolamenterà il consumo di bevande alcoliche all’aperto che accompagnerà spezzini e turisti per tutto il resto dell’estate, visto che entrerà in vigore sabato 11 luglio e terminerà il prossimo 30 settembre. Un’ordinanza definita “contingibile e urgente”, finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di degrado, disturbo della quiete pubblica e criticità legate all’abuso di alcol negli spazi pubblici. Il provvedimento, circoscritto alle zone a maggiore frequentazione per il periodo estivo, intende favorire una fruizione più ordinata e serena degli spazi pubblici, tutelando la tranquillità dei residenti, la sicurezza urbana, il decoro cittadino e il corretto utilizzo delle aree maggiormente frequentate.

L’ordinanza firmata dal sindaco Peracchini ha carattere preventivo e si è resa necessaria anche “alla luce di alcuni episodi che hanno interessato le zone individuate, riconducibili a comportamenti non compatibili con una piena e rispettosa convivenza civile, tra cui risse, bivacchi, situazioni di disturbo, abuso di alcol, danneggiamenti e abbandono di rifiuti”. Che cosa è previsto? Dall’11 luglio al 30 settembre, tutti i giorni dalle 21 alle 6, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico comprese nelle zone individuate dal provvedimento.

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