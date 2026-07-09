Pegli, 1500 pazienti senza un medico di base. Bruzzone: “Rafforzare la medicina territoriale”

Genova. “La situazione dei circa 1500 cittadini di Pegli che oggi sono privi di un medico di medicina generale rappresenta una criticità che richiede la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni”. Lo dichiara il capogruppo della lista civica Silvia Salis sindaca Filippo Bruzzone, intervenuto in consiglio comunale con un’interrogazione alla giunta dedicata alla carenza di medici di famiglia nel quartiere di Pegli.

“Per troppo tempo chi ha avuto responsabilità di governo regionale ha ignorato le difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, soprattutto per le aree interne della Liguria. Oggi questa criticità interessa anche quartieri popolosi della nostra città e ci impone una riflessione sul futuro della medicina territoriale”. Bruzzone ha ricordato come la riorganizzazione dei servizi sanitari di prossimità rappresenti una sfida decisiva.

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