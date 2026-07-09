Piana Battolla cambia volto: via libera alla variante, più lavori per rifare il cuore del paese

La riqualificazione del centro storico di Piana Battolla compie un nuovo passo avanti. La giunta comunale di Follo nell’ultima riunione, ha approvato infatti la perizia di variante dei lavori che interessano Via Roma, Via Papa Giovanni XXIII e Via del Rivone, le tre principali direttrici del borgo, dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e rifacimento della pavimentazione.

La variante, predisposta dall’architetto Massimo Lupi, aggiorna il progetto esecutivo senza modificarne gli obiettivi: migliorare la qualità degli spazi pubblici e rendere più sicuro e funzionale il centro storico della frazione. L’incremento economico delle opere ammonta a circa 44.800 euro, pari al 13,51 per cento dell’importo contrattuale, una modifica consentita dal nuovo Codice degli Appalti. Il quadro economico complessivo dei due lotti sale così a 531.555 euro. L’intervento fa parte del Programma regionale di rigenerazione urbana, per il quale il Comune di Follo aveva candidato l’ambito di Piana Battolla nel 2023, ottenendo successivamente il finanziamento della Regione Liguria per l’annualità 2025. Il progetto non riguarda soltanto le strade, ma si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione del paese, che comprende anche la sistemazione di piazza Turati, già approvata nei mesi scorsi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com