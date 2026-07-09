Quinto, piazzale Rusca cambia gestione: la Compagnia delle Donne vince il bando, insorge lo storico Centro Anziani La Rotonda

Genova. Nuova gestione per lo storico spazio pubblico sul mare di piazzale Giuseppe Rusca 2r, a Quinto. E’ stata infatti approvata la graduatoria definitiva del bando per la sua assegnazione ad uso associativo. Ad aggiudicarsi la concessione è l’associazione Culturale Compagnia delle Donne APS, che si è classificata al primo posto con un punteggio di 35 punti. Slitta invece in seconda posizione, a quota 31 punti, il Centro Anziani La Rotonda APS, gestore uscente dell’immobile dopo una storia di cinquant’anni di attività.

Più staccati gli altri due partecipanti alla gara: l’Associazione Zena a manetta (26 punti) e la SEA SuperEroiAcrobatici (22 punti). A determinare il distacco tra le prime due proposte sono state principalmente le valutazioni sul progetto e sulla collaborazione con il Municipio, giudicata “maggiore di un anno, ma non costante” per la Rotonda. Ma non solo, a marcare la differenza tra le due proposte le valutazioni sui progetti per quanto rigaurda la relazione con il territorio e l’attività di rete: per la proposta della Rotonda il voto è stato 1.5 in entrambe le voci, mentre la Compagnia delle Donne, la commissione ha attribuito tre punti a voce, aggiungendo quindi il gap che di fatto ha deciso la gara.

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