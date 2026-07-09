Rapallo, la spiaggia Le Saline torna balneabile

Rapallo. Torna pienamente regolare la balneazione presso la “Spiaggia Le Saline” (compresi i Bagni Lido – Flora e il tratto di spiaggia libera attiguo).

I campionamenti ufficiali effettuati da Arpal hanno certificato la completa risoluzione dell’inquinamento temporaneo. Il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha firmato questa mattina la revoca dell’ordinanza cautelativa emessa la scorsa settimana a seguito del blackout elettrico della rete Enel che aveva bloccato temporaneamente gli impianti di sollevamento fognario sul Lungomare Vittorio Veneto.

» leggi tutto su www.genova24.it