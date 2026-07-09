San Colombano: a ‘Pian dei Cunei’ messa in sicurezza dei corsi d’acqua

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Proseguono celermente in località Pian dei Cunei gli interventi urgenti finanziati dalla Regione

Liguria a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici dell’1 e 2 settembre 2025.

Sono attualmente in corso i lavori di movimentazione del materiale litoide e sovralluvionale

accumulato nell’alveo del torrente Lavagna. Il materiale movimentato viene riutilizzato direttamente sul posto per la realizzazione di una protezione spondale, finalizzata a contrastare i fenomeni erosivi che stanno interessando la piana a valle di Pian dei Cunei.

L’intervento ha un importo complessivo di 35.000 euro.

A seguire sarà effettuato un secondo intervento sul Rio Roncassi, nel tratto finale in prossimità della confluenza con il torrente Lavagna, dove la presenza di vegetazione, legname e materiale accumulato ostacola il regolare deflusso delle acque. Per questa seconda opera sono stati stanziati 15.000 euro.

I due interventi, per un investimento complessivo di 50.000 euro, eseguiti dall’impresa Cave di

Frisolino, rappresentano un’azione concreta per la sicurezza idraulica del territorio e la prevenzione dei rischi legati a nuovi eventi meteorologici intensi.

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