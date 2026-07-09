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San Colombano: a ‘Pian dei Cunei’ messa in sicurezza dei corsi d’acqua

San Colombano: a ‘Pian dei Cunei’ messa in sicurezza dei corsi d’acqua

Generico luglio 2026

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Proseguono celermente in località Pian dei Cunei gli interventi urgenti finanziati dalla Regione
Liguria a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici dell’1 e 2 settembre 2025.
Sono attualmente in corso i lavori di movimentazione del materiale litoide e sovralluvionale
accumulato nell’alveo del torrente Lavagna. Il materiale movimentato viene riutilizzato direttamente sul posto per la realizzazione di una protezione spondale, finalizzata a contrastare i fenomeni erosivi che stanno interessando la piana a valle di Pian dei Cunei.
L’intervento ha un importo complessivo di 35.000 euro.
A seguire sarà effettuato un secondo intervento sul Rio Roncassi, nel tratto finale in prossimità della confluenza con il torrente Lavagna, dove la presenza di vegetazione, legname e materiale accumulato ostacola il regolare deflusso delle acque. Per questa seconda opera sono stati stanziati 15.000 euro.
I due interventi, per un investimento complessivo di 50.000 euro, eseguiti dall’impresa Cave di
Frisolino, rappresentano un’azione concreta per la sicurezza idraulica del territorio e la prevenzione dei rischi legati a nuovi eventi meteorologici intensi.

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