‘Santa’: l’idolo Sayf riesce anche a bloccare il traffico

Sayf canta in casa sua e paralizza le strade attorno al suo baretto “Il Santissimo”. Immaginate la scena: da una parte i preparativi per il premio Bindi di stasera, con i camion per le attrezzature, e le fettucce mangia-parcheggi di plastica bianca e rossa. Dall’altra, proprio Sayf: uno dei giovani cantanti italiani più amati del momento, uno in grado di richiamare fan dalle Alpi alla Sicilia e riempire gli stadi. Però oggi pomeriggio non stava cantando allo stadio comunale di Santa, ma appunto in casa sua: il microscopico bar tra via Solimano e via Algeria. La definizione di microscopico non è esagerata: all’interno ci stanno al massimo una decina di persone (in piedi). Se ci aggiungete l’ordinario traffico di auto e bagnanti che tornavano dalle spiagge, avete il quadro completo del caos di oggi in centro a Santa Margherita.

Sayf non si è limitato alla presenza fisica, che già da sola avrebbe richiamato decine di persone e appassionati: ha proprio fatto un mini-concerto nel vicolo, che si è intasato del tutto. Inevitabili le proteste anche accese di chi non riusciva a passare, né ad accedere al portone di casa propria. Per non parlare del ristorante che si affaccia nello stesso vicolo: completamente vuoto a causa dell’impossibilità di raggiungerlo da parte dei clienti “ordinari”. Dato che big dello spettacolo di quel genere non possono permettersi di cantare senza il permesso dell’agente e senza avere chiesto autorizzazioni di ordine pubblico, è probabile che non si sia trattato di un concerto a sorpresa, ma di un evento organizzato prima. A fare il resto è stata la quantità enorme di affetto che questo ragazzo è capace di mobilitare attorno a sé. “Sayf è uno di noi – ci ha detto uno dei ragazzi presenti, un giovane di Santa – Uno che è diventato un big ma non si è montato la testa e non ha rinnegato le sue origini e il legame con il suo paese. E questo mini-concerto nel suo locale, lo dimostra”.

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