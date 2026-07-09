Savona Downtown Music Festival, eroCaddeo sul palco di piazza Sisto: parcheggi e modifiche alla viabilità

Le sue canzoni nascono da esperienze personali che si trasformano in racconti universali: storie intime e autentiche, capaci di toccare il cuore fin dal primo ascolto grazie a parole semplici, emotive e dirette. Nel 2025 partecipa a X-Factor classificandosi secondo e i suoi singoli “punto” e “luglio”, record di streaming, lo consolidano come una delle nuove realtà più autentiche e promettenti della nuova scena pop italiana.

Il titolo del tour che porta nella nostra città riprende quello del suo ultimo singolo, “lontano da casa”, brano che racconta ciò che resta quando si sceglie di partire: la distanza da un luogo che continua ad abitare i pensieri, le abitudini e i gesti di ogni giorno, anche quando la vita porta altrove.

E la vita porta eroCaddeo questa sera a Savona, entusiasta di far ascoltare live la sua musica nella nostra regione: “In tanti ci avevano chiesto quando saremmo venuti in Liguria e sono molto contento di poterci finalmente essere, la Liguria mi ricorda un po’ la Sardegna e quindi mi sentirò un po’ a casa”, dichiara il giovane artista.

In questa nuova dimensione live, quel sentimento diventa un viaggio condiviso con il pubblico, a cavallo tra il bisogno di inseguire i propri sogni e quello di sentirsi ancora parte di qualcosa, eroCaddeo porta sul palco il racconto di una generazione in movimento, sospesa tra partenze, nostalgia e appartenenza, dando nuova forma a un legame che non si spezza, ma cambia insieme a chi cresce.

Infatti oltre al palco di Piazza Sisto che accenderà i riflettori dalle 22,15, c’è l’intera città che va in scena dalle ore 18 con il Savona Downtown Music Festival: concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro grazie alle iniziative dei commercianti.