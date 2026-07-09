Sestri Levante, danneggiano la statua di Guareschi: ora devono pagare quasi 6.500 euro

Sestri Levante. Dovranno versare la somma di 6.484 euro per ripristinare la statua dedicata a Giovannino Guareschi, danneggiata nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorsi nella piazzetta del borgo di Trigoso. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato la proposta di atto di transazione con le persone identificate dagli organi di polizia come responsabili del danneggiamento dell’opera (due maggiorenni e un minorenne).

La delibera recepisce il risarcimento integrale del danno patrimoniale subìto dall’ente. Sulle persone identificate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle indagini di polizia locale e carabinieri pende inoltre un procedimento penale presso la Procura di Genova per il reato di danneggiamento aggravato.

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