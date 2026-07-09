Sicurezza, Azzurro Donna Savona lancia l’allarme: “Le donne hanno paura. Serve un cambio di passo concreto”

Savona. “Una città e un territorio in cui una donna ha paura di camminare da sola la sera non sono realmente liberi. E la nostra realtà, purtroppo, oggi non sta garantendo appieno questa libertà alle sue cittadine”. A dichiararlo è Marianna Moro, Vice Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che interviene duramente sul tema della sicurezza urbana.

“Le segnalazioni e le testimonianze raccolte sul territorio negli ultimi mesi descrivono una realtà preoccupante, fatta di zone d’ombra ignorate dall’amministrazione e un senso di insicurezza diffuso che si fa più acuto nelle ore tardo-serali e notturne, non solo nel capoluogo ma in diverse aree del savonese. Non si tratta di una percezione astratta, ma della quotidianità delle donne — incalza Moro — che si trovano a dover cambiare strada, a stringere le chiavi tra le mani o a restare al telefono con qualcuno pur di sentirsi al sicuro mentre rientrano a casa dal lavoro, da una cena o da una serata fuori. Tutto questo è inaccettabile”.

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