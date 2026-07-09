Spiagge Spotorno, Ripamonti (Lega): “Protesta balneari simbolo del fallimento di un metodo che ha messo in difficoltà un’intera comunità”

Spotorno. “La scelta dell’Associazione Bagni Marini di Spotorno di non partecipare alla cerimonia di consegna della Bandiera Blu rappresenta un gesto forte, che dovrebbe indurre l’amministrazione comunale a una seria riflessione. Quando i principali operatori economici di una località rinunciano a prendere parte a uno dei momenti più significativi per la promozione turistica del territorio, significa che il livello di disagio ha ormai superato il limite.” Lo dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti, esponente della Lega Salvini Premier.

“Da mesi assistiamo a un susseguirsi di polemiche che hanno accompagnato la gestione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, delle concessioni balneari e delle procedure adottate dal Comune di Spotorno. Al di là delle rispettive posizioni giuridiche, resta un dato politico evidente: un’intera categoria economica si sente ignorata, penalizzata e priva di un reale confronto con l’amministrazione comunale”.

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