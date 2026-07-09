Trillium, lavoratori in assemblea contro i contratti di solidarietà. I sindacati “Proporremo un’alternativa all’azienda”

Giornata di confronto, non senza qualche momento di tensione, allo stabilimento spezzino di Trillium Italia, dove i lavoratori hanno partecipato a due assemblee convocate per discutere la proposta avanzata dall’azienda di ricorrere ai contratti di solidarietà per fronteggiare una riduzione del monte ore lavoro pari a circa 8.000 ore, legata alla carenza di commesse.

Gli incontri con le Rsu e i rappresentanti provinciali di Fiom, Fim e Uilm sono serviti a fare il punto su una situazione che si è progressivamente deteriorata negli ultimi mesi. Dopo un periodo nel quale, nonostante le preoccupazioni dei dipendenti legate al futuro e a un portafoglio ordini giudicato insufficiente, l’attività era comunque proseguita, una commessa attesa è venuta meno facendo scattare la richiesta dell’azienda di introdurre misure di riduzione dell’orario.

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